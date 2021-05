V ulični galeriji Tam-Tam razstava oblikovalske skupine Novi kolektivizem

Ljubljana, 28. maja - V Ulični galeriji Tam-Tam pri Figovcu v Ljubljani bodo ob 17. uri odprli razstavo Novi kolektivizem: Pro et Contra. Projekt oblikovalskega kolektiva Novi kolektivizem prikazuje razvoj političnega plakata skoraj 40-letnega kolektiva. Na ogled bo 20 plakatov, ki so nastali med letoma 1985 in 2020.