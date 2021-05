V Atriju ZRC začetek 12. Grošljevega simpozija

Ljubljana, 31. maja - V Atriju ZRC se ob 16. uri začenja 12. Grošljev simpozij, ki bo potekal pod naslovom Pretresel je Eros mi čute kot burja: Ljubezen v antiki. Simpozij, ki bo potekal do četrtka, bo posvečen načinom, na katere so ljudje v starem veku doživljali, vrednotili, razlagali in umetniško obravnavali erotično ljubezen.