V ponedeljek bodo začeli objavljati cesto V Murglah

Ljubljana, 28. maja - Ljubljanska občina po prenovi ulice Pod topoli nadaljuje obnovo cestne in komunalne infrastrukture v soseski Murgle. V ponedeljek bodo začeli s prenovo tamkajšnje ceste. Dela v vrednosti 1,12 milijona evrov brez DDV, ki bodo trajala predvidoma do konca oktobra, bo izvedlo podjetje KPL s partnerjema PZG in Nigrad, so sporočili z ljubljanske občine.