V Rusiji zaradi lažne aretacije novinarja na zapor obsodili nekdanje policiste

Moskva, 28. maja - Sodišče v Moskvi je danes na zaporno kazen obsodilo pet nekdanjih policistov, ker so podtaknili droge vidnejšemu preiskovalnemu novinarju. Aretacija Ivana Golunova poleti 2019 je sprožila buren odziv aktivistov in kritikov Kremlja, že nekaj dni po aretaciji so ga izpustili. Vpletene policiste so sprva odpustili, kasneje pa aretirali.