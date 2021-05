90. obletnica zveze društev gluhih in naglušnih v znamenju vpisa znakovnega jezika v slovensko ustavo

Ljubljana, 28. maja - Današnja prireditev Od prepovedi do vpisa znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo je ob 90. obletnici delovanja zveze društev gluhih in naglušnih obeležila vpisa slovenskega znakovnega jezika skupaj slovensko ustavo. Zbrane je nagovoril predsednik DZ Igor Zorčič, ki je ob tem poudaril pomen delovanja zveze za celotno družbo.