V Parizu razstava Picasso - Rodin

Pariz, 31. maja - Rodinov muzej in Nacionalni Picassov muzej v Parizu sta skupaj pripravila razstavo Picasso - Rodin. Združuje več kot 500 del španskega umetnika Pabla Picasso in francoskega kiparja Augusta Rodina - slik, skulptur, keramik in risb, pa tudi arhivskih dokumentov in fotografij, ki ponujajo nov vpogled v ustvarjanje obeh umetnikov.