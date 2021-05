Življenje v Avstriji kmalu z manj omejitvami

Dunaj, 28. maja - Avstrijci se bodo lahko 10. junija razveselili novih sprostitev v javnem življenju. Lokali bodo lahko odprti do polnoči in bodo lahko sprejemali več gostov, medsebojna varnostna razdalja bo le še en meter, maske zunaj ne bodo več obvezne, znova bodo dovoljena potovanja z avtobusi ter srečanja zborov in godb. S 1. julijem sledijo še nove sprostitve.