V Washingtonu muzikal s pesmimi Britney Spears

Washington, 30. maja - Shakespeare Theatre Company bo v svojem gledališču v Washingtonu 30. novembra prikazal muzikal Once Upon a One More Time, ki temelji na pesmih Britney Spears. Igralci se bodo vrteli ob pesmih Oops! I Did It Again, Lucky in Toxic, zgodba pa sledi članom bralnega kluba, ki jih spremeni branje feminističnega besedila.