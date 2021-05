Na Hrvaškem zrahljali protikoronske ukrepe

Zagreb, 28. maja - Na Hrvaškem so danes nekoliko zrahljali ukrepe za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Med drugim lahko otroci do 12. leta starosti v državo vstopijo brez negativnega testa na okužbo s koronavirusom. V minulih 24 urah so ob 5273 testih potrdili 321 novih okužb. Umrlo je še 11 covidnih bolnikov.