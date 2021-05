Srdjan Živulović za STA: Danes bo sadove obrodilo predvsem sodelovanje

pogovarjala se je Ksenija Brišar

Ljubljana, 30. maja - Fotograf in Pulitzerjev nagrajenec Srdjan Živulović je v Narodnem muzeju na Metelkovi postavil razstavo, ki prikazuje dogodke izpred 30 let, ki so privedli do samostojnosti Slovenije. Tedaj je šlo za enotnost, česar danes po njegovem mnenju ni mogoče reči. Med fotoreporterji sicer ne čuti tekmovanja, ampak zagovarja sodelovanje, je povedal za STA.