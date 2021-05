DZ podprl nekaj zamenjav na podpredsedniških mestih v odborih

Ljubljana, 28. maja - Potem ko je kolegij predsednika DZ podprl nov razrez v delovnih telesih DZ, v katera so vključili tudi poslansko skupino nepovezanih poslancev, je DZ danes v skladu s tem potrdil sklep o prenehanju funkcij in imenovanju podpredsednikov v nekaj odborih. Poslanci NeP so sicer dobili 12 mest v odborih, v tem sklopu mesto podpredsednika v dveh odborih.