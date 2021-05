Madžar zadržal aro za neobstoječe zaščitne rokavice

Koper, 28. maja - Koprski kriminalisti so zoper 37-letnega Madžara, ki stanuje v Veliki Britaniji, podali kazensko ovadbo zaradi suma goljufije. Madžar je ustvaril spletno stran, kjer je preko izmišljene angleške družbe pravnim in fizičnim osebam lažno ponujal medicinske pripomočke in zaščitno opremo, so danes sporočili iz Policijske uprave Koper.