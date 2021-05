Celjska, štorska in vojniška občina v izgradnjo manjkajoče kanalizacije

Celje, 30. maja - Celjska, štorska in vojniška občina začenjajo z izgradnjo več posameznih manjkajočih odsekov kanalizacije v skupni dolžini 26,8 kilometra. Gre za območja znotraj aglomeracij, ki so sicer že opremljena s kanalizacijo, vendar kljub temu objektov ni bilo možno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave.