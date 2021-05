Na šmarskem območju zagorelo starejše gospodarsko poslopje

Šmarje pri Jelšah, 28. maja - V Bukovju v Babni Gori na območju Šmarja pri Jelšah je v četrtek izbruhnil požar na starejšem gospodarskem poslopju. Do požara je najverjetneje prišlo zaradi kratkega stika na električnem vodniku. V hlevu je bilo v času požara pet krav, štiri so uspeli pravočasno rešiti, eno govedo pa je poginilo, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.