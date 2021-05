Študenti novinarstva izrazili zaskrbljenost nad trenutnim stanjem v medijih

Ljubljana, 28. maja - Študenti novinarstva z ljubljanske fakultete za družbene vede so v izjavi za javnost izrazili zaskrbljenost nad trenutnim stanjem v medijih in obračunavanjem oblasti s tistimi, ki opravljajo svojo dolžnost in ščitijo pravico javnosti do informiranosti. Kot bodoči novinarji so izrazili podporo vsem trenutno zaposlenim v medijih.