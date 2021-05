Sporočilo uredništvom - izjava za medije policije

Ljubljana, 28. maja - Pomočnik direktorja Uprave kriminalistične policije GPU Matjaž Jerkič in v.d. direktorja NPU Petra Grah Lazar bosta ob 13. uri preko sistema Cisco Webex Meetings predstavila dosedanje ugotovitve kriminalistične preiskave zoper mednarodno kriminalno združbo, ki je tihotapila droge in orožje v državah EU in Zahodnega Balkana, so sporočili s policije.