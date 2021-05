Ob 30. obletnici države pripravili knjižico z naborom 30 vrhov

Ljubljana, 28. maja - Vlada je v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije in gorniškim klubom Skala ob 30. obletnici samostojnosti pripravila knjižico z naborom 30 vrhov. "V preteklosti so bile tudi slovenske gore in hribi tisti poligon, kjer smo si Slovenci z vztrajnostjo izbojevali svojo neodvisnost in samostojnost," so zapisali na uradu vlade za komuniciranje.