AI obletnico obstoja v Sloveniji obeležuje z monitoringom današnjih protestov in odo organizaciji

Ljubljana, 28. maja - Mednarodna organizacija Amnesty International danes obeležuje šest desetletij obstoja. Organizacija, ki ima svojo pisarno tudi v Sloveniji, bo obletnico obeležila z monitoringom današnjih protestov. Ob obletnici sta nastala tudi oda AI in video ob podpori Stinga, Bona, Edga in Petra Gabriela, v Sloveniji pa Andreja Rozmana Roze in Braneta Završana.