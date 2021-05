Rokopisi, risbe in pisma Franza Kafke odslej na spletu

Tel Aviv, 31. maja - Zbirka na roko napisanih in natipkanih dokumentov češkega pisatelja judovskih korenin Franza Kafke je po restavraciji in digitalizaciji zdaj na ogled na spletu. Pri Nacionalni knjižnici v Izraelu so digitalizirali tri osnutke zgodbe Poročne priprave na vasi, zvezek za vaje hebrejščine, več 100 pisem, risb in dnevniških zapisov s potovanj.