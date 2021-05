V pogajanjih o reformi skupne kmetijske politike še brez dogovora

Bruselj, 28. maja - Prizadevanja, da bi dosegli dogovor med članicami EU in Evropskim parlamentom glede reforme skupne kmetijske politike, po treh dneh težkih pogajanj niso obrodila sadov. Pogajanja se bodo nadaljevala v juniju, na njihov uspeh pa upa tudi Slovenija. Med ključnimi odprtimi vprašanji so bila socialna pogojenost in neposredna plačila.