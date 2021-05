Na evropskih borzah pozitivna gibanja

Frankfurt/Pariz/London, 28. maja - Pomembnejše evropske borze so zadnji trgovalni dan v tem tednu začele z rastjo. Tako sledijo pozitivnim gibanjem azijskih borz in rasti na ameriškem Wall Streetu, kjer so na razpoloženje vlagateljev vplivali spodbudni podatki s trga dela, saj se je število novih zahtevkov za brezposelnost znižalo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.