Ponudniki turizma na Pohorju krepijo sodelovanje

Maribor, 30. maja - Regionalna razvojna agencija za Podravje je ta teden na pobudo ponudnikov s Pohorja in ob podpori Zavoda za turizem Maribor v sklopu Partnerstva za Pohorje pripravila srečanja, na katerih so se med seboj predstavili ponudniki nastanitev na Pohorju, turistične agencije in vodilne destinacije ter se dogovorili za morebitna poslovna sodelovanja.