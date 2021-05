Na območju občine Mislinja plaz ogrozil stanovanjsko hišo

Mislinja, 28. maja - Zaradi močnega deževja se je na območju Kozjaka v Občini Mislinja v četrtek sprožil zemeljski plaz, ki je po podatkih centra za obveščanje ogrozil stanovanjsko hišo, zato so stanovalci noč preživeli pri sorodnikih. Gasilci so s folijo prekrili približno 600 kvadratnih metrov plazišča. Med posredovanjem je prišlo do zdrsa intervencijskega vozila.