Policija poziva k pozornosti pred drznimi tatvinami

Ljubljana, 28. maja - Ob zadnjem poskusu drzne tatvine na območju ljubljanskih Most policija poziva vse, da so pozorni na osebe, ki bi do njih prišle nenapovedano. Neznancev naj ne vabijo v notranje prostore ter naj jih imajo ves čas pod nadzorom, so pozvali na PU Ljubljana. Pozorni naj bodo še na njihov videz ter na vozilo, s katerim so se pripeljali.