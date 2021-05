Neymar izgubil Nike, ker ni želel sodelovati pri preiskavi spolnega nadlegovanja

Los Angeles, 28. maja - Brazilski nogometni superzvezdnik Neymar in podjetje Nike sta avgusta lani po desetletju in pol končala eno najbolj odmevnih sponzorskih sodelovanj. Danes pa je postalo znano, zakaj. Razlog je, ker je Neymar zavrnil sodelovanje v preiskavi zaradi domnevnega spolnega nadlegovanja ene od uslužbenk, so sporočili iz ameriškega podjetja.