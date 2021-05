Po Empoliju in Salernitani v serie A še Venezia Domna Črnigoja

Benetke, 28. maja - Po Empoliju Leona Štulca in Salernitani Vida Belca, ki sta si napredovanje priigrala neposredno, si je to sezono italijanskega drugoligaškega prvenstva še en klub s slovensko zasedbo zagotovil nastopanje v elitni druščini serie A. Gre za Venezio, katere član je tudi Domen Črnigoj, in bo prvič po 19 letih spet zaigrala v prvi ligi.