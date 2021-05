Hokejisti Caroline izločili Nashville

Nashville, 28. maja - Hokejisti Carolina Hurricanes so si na šesti tekmi prvega kroga končnice severnoameriške lige NHL priigrali napredovanje. V Nashvillu so dvoboj z domačimi Predators pred več kot 14.000 gledalci po podaljšku dobili s 4:3 in se v boju na štiri zmage s 4:2 uvrstili naprej. Junak večera je bil Sebastian Aho, ki je dosegel tudi odločilni zadetek.