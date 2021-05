Ljubljana, 28. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na pomurski avtocesti zaradi prometne nesreče oviran promet med Vučjo vasjo in Mursko Soboto proti Lendavi. Na podravski avtocesti so vozniki med Hajdino in Lancovo vasjo ob vozišču opazili srno, zato je priporočljiva previdna vožnja.