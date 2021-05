Marino Kranjac iz Vruje za STA: Želimo ohraniti bistvo ljudske glasbe

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 28. maja - Skupina Vruja se 20 let posveča glasbeni tradiciji istrskega polotoka. Dediščino, ki jo prelivajo v lasten glasbeni izraz, so zabeležili na petih ploščah, zadnjo, Ljubezen, vojna... in življenje, bodo nocoj predstavili na festivalu Godibodi. Kot je v dopisnem pogovoru za STA povedal njen član Marino Kranjac, želijo ohraniti bistvo ljudske glasbe.