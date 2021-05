Newyorške borze končale neenotno

New York, 27. maja - Indeksa newyorških borz Dow Jones in S&P 500 sta današnji dan sklenila v zelenem, medtem ko je Nasdaq ob koncu trgovanja ostal tik pod izhodiščem. Optimizem so v vlagateljih vzbudili predvsem pozitivni podatki s trga dela, ki nakazujejo gospodarsko okrevanje, poroča Reuters. Nafta se je podražila.