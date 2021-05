V Nemčiji bodo junija začeli cepiti tudi otroke od 12. leta naprej

Berlin, 27. maja - V Nemčiji nameravajo od 7. junija dalje cepiti tudi otroke od 12. leta naprej, so se danes strinjali nemška kanclerka Angela Merkel in vodje 16 zveznih dežel. Odločitev je sicer povezana z odločitvijo Evropske agencije za zdravila (Ema), ki naj bi predvidoma v petek sporočila, ali bodo odobrili cepivo Pfizerja za to starostno skupino.