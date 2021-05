V ZDA novo najnižje število prošenj za nadomestilo za brezposelnost po začetku pandemije

Washington, 27. maja - Število novih prošenj za nadomestilo za primer brezposelnosti v ZDA se je v tednu do 22. maja glede na teden prej znižalo za 38.000 na 406.000. To je manj od napovedi ekonomistov in nova najnižja vrednost po izbruhu pandemije marca lani, poročajo tuje tiskovne agencije.