Hojs in Olaj ob 30-letnici z zahvalo Centru za varovanje in zaščito za opravljeno delo

Ljubljana, 27. maja - Policijski Center za varovanje in zaščito praznuje 30 let. Zaposlenim v centru, katerega prvotna naloga je varovanje oseb in objektov, sta se za vrhunsko opravljeno delo v tem obdobju zahvalila minister Aleš Hojs in generalni direktor policije Anton Olaj. Izpostavila sta tudi naslednji izziv, ki službo čaka ob predsedovanju Slovenije Svetu EU.