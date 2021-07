15 dni do OI - Tehnologija na stranišču

Ljubljana, 8. julija - Če na Japonskem rečete toire, keshoshitsu ali otearai, vse to pomeni bolj ali manj isto stvar - stranišče oziroma kopalnico, s tem da je prvi izraz najmanj gosposki. Tam pa zanjo biti precej gosposke v svetu tako znamenite in tehnološko bogate školjke.

Najbolj običajen dodatek k školjki na Japonskem je avtomatiziran curek vode, ki vam spere zadnjico. Z nadzorne plošče prilagajaš pritisk vode, položaj šob in temperaturo vode.

Za enega najbolj priljubljenih dodatkov k školjkam velja ogrevano sedalo, kar pride še kako prav v mrzlih dneh. Večina školjk ima stikalo, s katerim lahko izklopiš gretje in tako varčuješ z energijo v toplejših mesecih. Nekatere školjke pa imajo še pameten senzor, ki beleži, kdaj najbolj pogosto uporabljaš školjko in jo v skladu s tem tudi ogreva.

Po pranju z zgoraj omenjenim curkom zadnjica ostane mokra, a jo tretji dodatek k školjki posuši. To je sušenje s pihanjem zraka, kot pravijo, nežna sapica privarčuje stroške za toaletni papir.

Posebej prijazen je četrti dodatek. In sicer je to avtomatski pokrov. Ta te pozdravi, ko vstopiš v kopalnico oziroma stranišče, se dvigne, ko se približaš školjki, in se spusti, ko opraviš svoje.

Ko pa opravljaš svoje, denimo številko 2 na javnih straniščih, je to marsikdaj povezano s sramom. A japonski izdelovalci školjk so pomislili tudi na to. Otohime oziroma zvočna princesa je poseben dodatek, ki ga uporabnik aktivira z mahanjem z roko. Posledično ustvari ambientalni zvok, včasih celo odseke iz klasične glasbe, za prikrivanje, no, naravnega zvoka.

Zadnja zanimivost, povezana z japonskimi školjkami, pa je umivalnik nad školjko. Ta ti omogoča umivanje rok v koritu s pipo, ki je pritrjen na splakovalnik. Ko "potegneš vodo", kot pravimo, se voda, ki na novo napolni splakovalnik, istočasno nameni tudi za umivanje rok. Seveda je voda čista.