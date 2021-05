Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 5.)

Ljubljana, 27. maja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o odstopu ministrice za pravosodje Lilijane Kozlovič in o turističnih bonih, ki naj bi bili letos namenjeni tudi kulturnim in drugim dejavnostim. Poročale so tudi o protestnikih, ki so vložili pritožbo zaradi ravnanja policije, ter o neuspelem glasovanju predloga ustavne obtožbe premierja Janeza Janše.