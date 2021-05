Počivalšek v Bruslju izpostavil pomen digitalnega svežnja za gospodarsko okrevanje

Bruselj, 27. maja - Ministri, pristojni za notranji trg in industrijo, so na današnjem zasedanju Sveta EU za konkurenčnost razpravljali o zakonodajnem svežnju o digitalnih storitvah in prihodnosti turizma v Evropi. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je izpostavil, da je digitalni sveženj pomemben del gospodarskega okrevanja, so sporočili z ministrstva.