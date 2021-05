Ljubljana, 27. maja - Ponekod po Sloveniji nevihte z močnimi nalivi in točo ovirajo promet. Vožnjo prilagodite razmeram na cesti, povečajte varnostno razdaljo in ročno prižgite luči, so pozvali na prometnoinformacijskem centru. Ob tem voznike opozarjajo, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano.