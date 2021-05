Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 27. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste ponekod po Sloveniji nevihte z močnimi nalivi in točo ovirajo promet. Priporočljiva je vožnja prilagojena razmeram na cesti, povečana varnostna razdalja in ročno prižgane luči.

Ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano!