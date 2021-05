Pred zaključnim delom EP do 21 let v Stožicah posadili drevesa za boljši zrak in igro

Ljubljana, 27. maja - Med 31. majem in 6. junijem bo na sporedu še zaključni del nogometnega evropskega prvenstva do 21 let, ki ga gostita Slovenija in Madžarska. Ob številnih obrobnih dogodkih sta Nogometna zveza Slovenije (NZS) in Mestna občina Ljubljana danes v Stožicah, kjer bo tudi finale, posadili 21 dreves.