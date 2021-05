Deček, ki je preživel nesrečo italijanske žičnice, prišel k zavesti

Torino, 27. maja - Deček, ki je kot edini preživel nesrečo žičnice ob italijanskem jezeru Maggiore, je danes prišel k zavesti in ga bodo kmalu premestili z intenzivne nege, so sporočili iz bolnišnice. Medtem so iz tožilstva sporočili, da trem aretiranim predstavnikom družbe, ki upravlja z žičnico, grozijo zelo visoke kazni.