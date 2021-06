29 dni do OI - Kimono

Kimono, sestavljeno iz besed kiru, kar pomeni obleči, in mono, kar v prevodu pomeni stvar, je oblačilo, ki je osnovno obliko dobilo pred več kot tisočletjem. H kimonu sodijo tradicionalni leseni cokli ter obi oziroma širok pas, ki služi za zavezovanje kimona.

Že dolgo kimono ni več del japonskega vsakdana, ampak jih, predvsem ženske, nosijo ob posebnih priložnostih. Moški redkeje, pa vendarle včasih na porokah in različnih drugih obredih. Prav zato se je v glave vtisnil spomin oblačila za borilne veščine, kjer je kimono sestavni del vseh treningov in tekmovanj.

Predvsem peščica starejših žensk še vedno ohranja tradicijo, ki se je začela hitro opuščati po drugi svetovni vojni, in nosi kimono vsak dan. Kimono je tudi obvezno oblačilo za borce suma, ki morajo v prostem času nositi ta oblačila. Vsakodnevno so v kimono odete tudi gejše.

Na Japonskem skušajo ohranjati tradicijo, v državi imajo celo tečaje za pravilno nošenje kimona, izbiro barve za različne priložnosti in letne čase, izbor spodnjega perila. Tudi med spoloma je razlika velika, saj tradicionalno žensko oblačilo sestavlja dvanajst delov, moško do pet.

In še o cenah. Na voljo so turistični spominki po zmernih cenah, pravi tradicionalni kimono pa je ročno delo z bogatimi okraski iz visokokakovostnih tkanin. Cene hitro presežejo vrednost 10.000 evrov, z vsemi dodatki, pasom in obutvijo ter perilom tudi 20.000 evrov.