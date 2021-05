Vlada sprejela nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence do leta 2025

Ljubljana, 27. maja - Vlada je danes sprejela nacionalni program spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence do leta 2025, s čimer izpolnjuje zavezo za pripravo nacionalnega strateškega dokumenta za umetno inteligenco. Za koordinacijo izvajanja in spremljanja ukrepov iz programa je določila ministrstvo za javo upravo, so sporočili po seji vlade.