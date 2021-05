Vlada z novelo o organiziranosti in delu v policiji v spremembe organizacije in delovanja NPU

Ljubljana, 27. maja - Vlada je danes za obravnavo v državnem zboru pripravila predloga novel o organiziranosti in delu v policiji ter o nadzoru državne meje. Rešitve iz novele o organiziranosti in delu v policiji se med drugim nanašajo tudi na organizacijo in delovanje Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), je zapisano v sporočilu po seji vlade.