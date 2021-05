Obvezna uporaba zaščitnih mask za gledalce na športnih prireditvah

Ljubljana, 27. maja - Vlada je dopolnila odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, ki določa obvezno uporabo zaščitnih mask za gledalce. Za nadzor bodo odgovorni organizatorji tekmovanj, določene pa so izjeme za mlajše od 15 let in bodo na tekmah z ožjimi družinskimi člani ali skrbniki.