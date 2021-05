Dars in Skytoll podpisala pogodbo za uvedbo sistema elektronske vinjete

Ljubljana, 27. maja - Dars je danes s slovaškim Skytollom sklenil pogodbo za uvedbo sistema elektronske vinjete za osebna vozila. S tem so začeli teči pogodbeni roki, Dars in Skytoll pa si jih bosta prizadevala skrajšati, da bodo uporabniki s 1. decembrom že imeli možnost nakupa e-vinjete, so sporočili iz Darsa.