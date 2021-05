Tudi minuli teden kršitve epidemioloških ukrepov, policisti izdali manj glob

Ljubljana, 27. maja - Inšpektorati, pooblaščeni za nadzor nad obvladovanjem epidemije covida-19, so minuli teden opravili 2696 nadzorov. Izdali so 13 prekrškovnih sankcij, 209 opozoril po zakonu o prekrških in 173 upravnih ukrepov, je povedala Deana Potza z zdravstvenega inšpektorata. Policisti so medtem minuli teden izdali tako manj opozoril kot glob.