Dnevi dediščine pokopališč letos v znamenju 20-letnice združenja pokopališč

Maribor, 27. maja - Letošnji Dnevi dediščine evropskih pokopališč bodo potekali v znamenju 20-letnice Združenja evropsko pomembnih pokopališč ASCE. V Mariboru, ki obeležuje deset let predsedovanja omenjenemu združenju, so pripravili razstavo Križišča raznolikosti pred pokopališčema Pobrežje in Dobrava, na ljubljanskih Žalah pa brezplačna vodenja po pokopališču.