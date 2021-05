Države članice potrdile okrepitev vizumskega informacijskega sistema

Bruselj, 27. maja - Države članice so danes potrdile uredbo o okrepitvi vizumskega informacijskega sistema (VIS), ki bo po novem poleg podatkov o kratkoročnih schengenskih vizumih vseboval tudi podatke o dolgoročnih vizumih in dovoljenjih za bivanje v schengnu. Uredbo mora potrditi še Evropski parlament, so sporočili iz Sveta Evropske unije.