V Kinu Šiška drugi del CoFestivala v živo z občinstvom

Ljubljana, 28. maja - V živo z omejenim številom občinstva bo v Kinu Šiška od danes do 31. maja potekal drugi del lanske izdaje mednarodnega festivala sodobnega plesa CoFestival, ki ga novembra zaradi pandemije niso mogli izvesti. Festival, ki so mu nadeli temo Ojačevalci glasov, bo odprla predstava Posebna izdaja IV Andreje Rauch Podrzavnik, so sporočili iz Kina Šiška.