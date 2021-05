Mednarodna skupina pod slovensko-nemškim vodstvom z odkritjem na področju pametnih materialov

Darmstadt, 31. maja - Raziskovalci na Oddelku za raziskave materialov Tehnične Univerze v Darmstadtu so pod vodstvom Jürgena Rödela in Jurija Koruze razvili nov način modificiranja feroelektričnih materialov, uporabljenih pri izdelavi kondenzatorjev, senzorjev in aktuatorjev. Njihovo odkritje je bilo konec preteklega tedna predstavljeno tudi v znanstveni reviji Science.